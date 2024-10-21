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Чемпионка US Open — 2019 Бьянка Андрееску прервала пятиматчевую серию поражений

Чемпионка US Open — 2019 Бьянка Андрееску прервала пятиматчевую серию поражений
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Чемпионка US Open — 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску, ныне занимающая 159-ю строчку рейтинга, прервала серию поражений из пяти матчей. В первом круге на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония) она обыграла 410-ю ракетку мира Мэи Ямагути со счётом 7:5, 6:3.

Токио (ж). 1-й круг
21 октября 2024, понедельник. 14:40 МСК
Бьянка Андрееску
159
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Мэи Ямагути
410
Япония
Мэи Ямагути
М. Ямагути

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Андрееску не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Ямагути ни одного эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Токио Бьянка Андрееску сыграет со второй сеяной соревнований бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

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