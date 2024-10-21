Светлана Кузнецова восхитилась фотосессией Новака Джоковича в Саудовской Аравии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова оценила фотосессию 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича в Саудовской Аравии.

«Доброе утро от шейха Новака из Саудовской Аравии. Кажется, антуража, который бы ему не подошёл, просто не существует», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

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На прошлой неделе Новак Джокович принимал участие на масштабном выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде. Он занял третье место, в матче за бронзу обыграв 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля. В полуфинале Джокович уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, который впоследствии выиграл соревнования. Победитель получил $ 6 млн призовых.