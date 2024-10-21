Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Светлана Кузнецова восхитилась фотосессией Новака Джоковича в Саудовской Аравии

Светлана Кузнецова восхитилась фотосессией Новака Джоковича в Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова оценила фотосессию 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича в Саудовской Аравии.

«Доброе утро от шейха Новака из Саудовской Аравии. Кажется, антуража, который бы ему не подошёл, просто не существует», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Фото
Новак Джокович поделился атмосферными фотографиями из Саудовской Аравии

На прошлой неделе Новак Джокович принимал участие на масштабном выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде. Он занял третье место, в матче за бронзу обыграв 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля. В полуфинале Джокович уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, который впоследствии выиграл соревнования. Победитель получил $ 6 млн призовых.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android