Андрей Рублёв — Нуну Боржеш: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Базеле
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Сегодня, 21 октября, на хардовом турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) состоится матч первого круга, в котором встретятся седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 33-я ракетка мира португалец Нуну Боржеш. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 21:00 мск.
Базель. 1-й круг
21 октября 2024, понедельник. 21:00 МСК
7
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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33
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Теннисисты впервые встретятся друг с другом. Отметим, Рублёв занимает восьмое место в чемпионской гонке. Ему важно набрать очки, чтобы попасть на Итоговый турнир в Турине.
Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте после игры Даниэля Альтмайера с Артюром Фисом и церемонии открытия турнира и начнётся не раньше 21:00 мск.
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