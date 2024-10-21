Андрей Рублёв — Нуну Боржеш: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Базеле

Сегодня, 21 октября, на хардовом турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) состоится матч первого круга, в котором встретятся седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 33-я ракетка мира португалец Нуну Боржеш. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 21:00 мск.

Теннисисты впервые встретятся друг с другом. Отметим, Рублёв занимает восьмое место в чемпионской гонке. Ему важно набрать очки, чтобы попасть на Итоговый турнир в Турине.

Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте после игры Даниэля Альтмайера с Артюром Фисом и церемонии открытия турнира и начнётся не раньше 21:00 мск.