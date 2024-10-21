Патрик Муратоглу отметил важные особенности в игре Новака Джоковича

Известный тренер Патрик Муратоглу отметил важные особенности в игре 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Новак, вероятно, тот парень, который покрывал корт лучше всех, не только из-за своего движения, но и из-за того, что, двигаясь в очень высоком темпе в разные стороны, он мог контратаковать. Однако думаю, что даже для таких парней, как он, важно также как можно больше брать инициативу в розыгрышах.

Когда он движется вперёд к сетке, подходит к мячу немного раньше, раньше входит в корт — тогда он почти неуязвим. Но он не всегда это делает. В самых важных матчах бо́льшую часть времени он делает шаг вперёд, и это получается. Это мелочи, но думаю, что мелочи имеют большое значение», — приводит слова Муратоглу Tennis365.