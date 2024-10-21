«Что за ночь!» Тим опубликовал благодарственный пост после выставочного матча в Вене

Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим опубликовал пост в социальных сетях, где поблагодарил всех за присутствие в выставочном матче в преддверии турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия)

«Что за ночь! Хотел бы искренне поблагодарить всех, кто присоединился ко мне на прощание вчера вечером!

Для меня очень важно, что вы пришли разделить со мной этот особенный момент. Огромное спасибо всем вам за то, что сделали этот вечер незабываемым!» — написал Тим в социальных сетях.

Напомним, Доминик Тим победил немца Александра Зверева в выставочном матче перед турниром ATP-500 в Вене (Австрия). Игроки провели один сет, который выиграл Тим со счётом 6:3. Соревнования в Вене станут прощальными для Тима. В первом круге основной сетки турнира он сыграет с итальянцем Лучано Дардери.