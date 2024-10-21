«Я единственный, кто потеет». Синнер поделился историей со съёмок трейлера Six Kings Slam

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился забавной историей со съёмок ролика для выставочного турнира Six Kings Slam.

«Cнимать было очень интересно. Так что, если вы посмотрите на детали, я единственный, кто потеет. А теперь расскажу вам историю. Было так жарко. Пот лил не переставая. Как вы можете видеть, постоянно потел, вы знаете, волосы поднялись вот так, потому что было влажно. Это был отличный опыт. Это было потрясающе», — приводит слова Синнера DAZN Sport.

Напомним, Янник Синнер стал победителем выставочного турнира Six Kings Slam. В финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. За победу итальянец получил $ 6 млн.