Александр Зверев заявил, что восстановится от последствий пневмонии лишь к Australian Open

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как продвигается его лечение.

Напомним, после выступления на Кубке Лэйвера – 2024 Зверев снялся с турнира ATP-500 в Пекине (Китай) из-за развившейся пневмонии. Александр признавался, что у него проблемы с лёгкими и высокая температура, из-за чего он не может играть в полную силу.

«Это действительно займёт некоторое время, нужно принимать правильные лекарства, очищать лёгкие, это не вопрос нескольких недель. Надеюсь, в Австралии я буду готов на все 100%», — приводит слова Зверева Tennisnet.de.

В данный момент Зверев находится на турнире ATP-500 в Вене (Австрия), где в первом круге сразится с Йоэлем Шверцлером (Австрия, WC).

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