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Янник Синнер сравнялся с Виландером по числу недель, проведённых на вершине рейтинга ATP

Янник Синнер сравнялся с Виландером по числу недель, проведённых на вершине рейтинга ATP
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер начал 20-ю неделю в роли первой ракетки мира. Это 17-й результат в истории, по данному показателю Синнер сравнялся с семикратным победителем мэйджоров шведом Матсом Виландером.

Теннис. ATP. Лидеры по количеству недель пребывания на первой строчке мирового рейтинга (общее, не подряд):

  1. Новак Джокович (Сербия) — 428;
  2. Роджер Федерер (Швейцария) – 310;
  3. Пит Сампрас (США) – 286;
  4. Иван Лендл (Чехия) — 270;
  5. Джимми Коннорс (США) — 268;
  6. Рафаэль Надаль (Испания) — 209.

Отметим, что Синнер гарантированно завершит 2024 год в статусе первой ракетки мира. До 16-го места в истории ATP по числу недель на первой строчке мирового рейтинга Синнера отделяют 16 недель. Интересно, что на одну позицию Синнера обгоняет 21-летний испанец Карлос Алькарас (36 недель).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с рейтингом 52 недель ATP.

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