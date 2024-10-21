«Большой тигр». Алекс Корретха отреагировал на победу Карена Хачанова в Алма-Ате

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, а ныне эксперт испанец Алекс Корретха поздравил серебряного призёра Олимпиады-2020 24-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова с завоеванием титула чемпиона турнира категории ATP-250 в Алма-Аты (Казахстан).
«Большой тигр», — написал Корретха в комментариях к посту Хачанова о титуле, добавив эмодзи «аплодисменты».
В финале соревнований в Алма-Ате Хачанов (3) со счётом 6:2, 5:7, 6:3 обыграл на тот момент 118-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.
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Для 28-летнего Хачанова титул в Алма-Ате стал седьмым уровня ATP в карьере. Самая крупная победа Карена случилась на «Мастерсе» в Париже в 2018 году, где в финале он обыграл титулованного серба Новака Джоковича.
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