«Пути назад нет». Рафаэль Надаль — об эмоциях во время записи видео о завершении карьеры

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как проходила запись видео, в котором он объявил о завершении профессиональной карьеры.

«В конце концов, даже если вы воспринимали это как должное, день, когда объявляешь об этом, когда записываешь видео… Прошло много лет, и это было важной частью моей жизни, сколько себя помню. Так что это нормально. Это перемены, но также, давайте не будем обманывать себя, теннис дарил мне радость, счастье, очень волнующие моменты. И всё кончено, это заканчивается и не возвращается. Логично, что, когда дело доходит до сообщения об этом, независимо от того, насколько сильно это осознаёшь, действительно понимаешь, что пути назад нет, это всё, что есть. Но что ж, записал его за неделю до выхода, и это должно было произойти», — приводит слова Надаля AS.

10 октября 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).