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«Самые лучшие». Анна Калинская показала подарки от фанатов

«Самые лучшие». Анна Калинская показала подарки от фанатов
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12-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой запечатлены подарки, которые она получила от фанатов. Анне подарили два красивых букета роз.

«Мои поклонники – самые лучшие», — подписала Калинская фото.

Фото: из личного архива Анны Калинской

Ранее Калинская снялась с турнира категории WTA-500 в Токио (Япония), который должен пройти с 21 по 27 октября. Предположительно, для Анны сезон-2024 окончен. Для россиянки он стал одним из лучших в карьере. Калинская впервые в карьере сыграла в четвертьфинале турнира «Большого шлема» (на Australian Open, Анна уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Калинская дважды становилась финалисткой турниров WTA (в Дубае и Берлине).

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