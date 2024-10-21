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«Проживать каждый момент». Рафаэль Надаль представил, что бы мог сказать себе из прошлого

«Проживать каждый момент». Рафаэль Надаль представил, что бы мог сказать себе из прошлого
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль представил, что сказал бы самому себе в 17-летнем возрасте.

«Если бы мог вернуться назад, конечно, что-то изменил бы. Но думаю, что в конце концов сделал то, что должен был делать бо́льшую часть времени, а именно: проживать каждый момент с энтузиазмом, со страстью, с интенсивностью, всегда стараясь совершенствоваться и вести себя должным образом. Для меня это самое важное. Посоветовал бы ему стремиться совершенствоваться каждый день. Думаю, что в целом мне это удаётся.

Как всегда, не всё идеально, совсем не идеально, но, в общем, то, что делаю сегодня, приносит мне огромное удовлетворение. Думаю, что приложил усилия и ухожу с уверенностью, что сделал, как мне кажется, всё, что мог, и даже немного больше. Потому что, в конце концов, с травмами я не опустил руки, у меня была решимость всегда пытаться вернуться, продолжать и делать это в позитивном ключе. Думаю, мне это удалось. Прошёл через многое, и в какой-то момент было бы легко и, возможно, логично отпустить себя ещё немного и сказать, что всё, хватит. Но испытываю огромное личное удовлетворение от того, что у меня была команда, которая всегда помогала мне, семья, которая была со мной, когда больше всего в этом нуждался. И всегда сохранял решимость и энтузиазм по отношению к тому, что меня ждёт», — приводит слова Надаля AS.

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