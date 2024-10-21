Маттео Берреттини вышел во второй круг турнира в Вене, где может встретиться с Тиафо

Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), призовой фонд которого составляет € 2 470 310.

В матче первого круга Берреттини со счётом 7:5, 6:4 обыграл 88-ю ракетку мира из Венгрии Мартона Фучовича (Q).

Встреча Берреттини с Фучовичем продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках Маттео семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мартона ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Берреттини в Вене станет победитель матча Фрэнсис Тиафо (США, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания).

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