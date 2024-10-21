Надаль — о себе: невероятно, что мальчику из маленького городка удалось сделать карьеру

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, почему считает свою карьеру невероятной.

«Невероятно, что мальчику из маленького городка, из Манакора, удалось сделать долгую и, очевидно, хорошую карьеру. Начинал как любой другой ребёнок, мне повезло, что в детстве у меня был дядя (Тони) и семья, которая могла помочь мне во всём, и с тех пор многое сложилось воедино, что в какой-то мере означало, что я смог бороться за то, к чему стремился. Впоследствии, хотя многое складывалось в мою пользу, но многое и против меня, мне всегда удавалось каким-то образом найти путь или дорогу, чтобы двигаться вперёд с реальными шансами на успех», — приводит слова Надаля AS.

Напомним, 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).