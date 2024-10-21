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Денис Шаповалов — о коучинге: грустно это видеть и как теннисисту, и как поклоннику игры

Денис Шаповалов — о коучинге: грустно это видеть и как теннисисту, и как поклоннику игры
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Бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов выразил недовольство решением Международной федерации тенниса (ITF) официально с 1 января 2025 года легализовать коучинг (право тренеров подсказывать своим подопечным во время матчей). Об этом организация объявила 17 октября, до этого начиная с 2022 года на теннисных турнирах коучинг тестировали в разных форматах.

«Не только как теннисисту, но и как поклоннику этого вида спорта грустно видеть это новое правило. Особенность тенниса как раз в том, что ты один на один (с соперником). Почему вы пытаетесь изменить красоту этой игры?» — написал Шаповалов в социальных сетях.

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