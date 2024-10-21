Рафаэль Надаль — о победах на ТБШ: не думаю, что был бы счастливее, если их было бы 25

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, верит ли, что выиграл бы больше ТБШ, если бы не травмы.

«Очевидно, что упустил больше, чем все мои соперники, с точки зрения шансов на победу на турнирах «Большого шлема», но реальность такова, что это произошло со мной. Никогда не думаю: «Если бы я это сделал» или «Если бы у меня этого не было» [травм]. Благодаря этому сделал карьеру, которую никогда не мог себе представить, и более чем счастлив. Недавно говорил об этом с Федерером, с Карлосом [Алькарасом] и его семьёй однажды утром. Вы хотите быть лучшим на соревнованиях, потому что такова природа спорта. Я хотел быть лучшим или, по крайней мере, хотел приложить усилия, чтобы стать лучшим. Но это никогда не приводило меня к одержимости. Моя мечта всегда была для меня личным вызовом: желание быть лучшим для самомотивации и самосовершенствования.

Да, это правда, что когда вы находитесь в середине гонки и соревнуетесь, то хотите победить. Но, подходя к концу карьеры, не менее Федерера доволен тем, что у меня 22 титула «Большого шлема», а у него – 20. И не думаю, что был бы более удовлетворён или счастлив, если бы их было 25, на один больше, чем 24 [у Джоковича]. Говорю это от всего сердца. Конечно, мне бы хотелось, чтобы их было 25, без сомнения, потому что в этом и заключается спорт – стараться быть лучшим. Однако, когда всё заканчивается, ценишь то, что было. Вы цените то, что вам удалось отдать все свои силы, чтобы жить, сделать одно из своих детских увлечений очень важной частью жизни. И при этом – с успехом. Мне очень повезло, если не считать травмы. Тот факт, что у меня были все эти проблемы, заставлял меня всегда ценить всё хорошее, что со мной происходило», — приводит слова Надаля AS.