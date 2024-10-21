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Елена Веснина – о Нике Кирьосе: нельзя выиграть турнир «Большого шлема», будучи шоуменом

Елена Веснина – о Нике Кирьосе: нельзя выиграть турнир «Большого шлема», будучи шоуменом
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Олимпийская чемпионка 2016 года и трёхкратная победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина объяснила, почему низко оценивает шансы австралийца Ника Кирьоса на завоевание титула чемпиона мэйджора.

«Ник безумно талантливый теннисист. Он сильный, мощный, резкий, с потрясающей первой подачей. Он способен обыгрывать сильных теннисистов, но это разовые случаи. Я сомневаюсь, что он может сыграть на протяжении двух недель на таком уровне, который бы позволил ему выиграть турнир «Большого шлема».

Во-первых, большие вопросы вызывает его физическая форма. Во-вторых, Нику сложно играть дисциплинированно от начала и до конца матча. Ему становится скучно, и тогда он начинает что-то выдумывать, раздражать своего соперника, выводить его из себя. Нельзя выиграть ТБШ, будучи шоуменом. К тому же, ему тяжело даются длительные перелёты из Австралии, в чём он сам не раз признавался. То есть психологических проблем у него больше, чем у многих других теннисистов», – сказала Веснина в эфире шоу BetBoom Tennis.

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