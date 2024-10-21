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Давыденко рассказал, что мешает Аслану Карацеву вернуться на топ-уровень

Давыденко рассказал, что мешает Аслану Карацеву вернуться на топ-уровень
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Бывшая третья ракетка мира российский теннисист, а ныне эксперт Николай Давыденко дал совет полуфиналисту Australian Open – 2021 бывшей 14-й ракетке мира соотечественнику Аслану Карацеву, который в данный момент пытается выйти на прежний уровень после долгосрочной паузы из-за травмы.

Карацеву пришлось перенести операцию из-за травмы колена, которую он получил в начале января на турнире в Брисбене (Австралия). Вернулся в тур он лишь в апреле.

«Аслану сейчас нужно набирать форму. Для этого необходимо играть много матчей, потому что на тренировках форму не набрать. Аслан не должен ждать попадания в квалификацию турниров ATP. Ему нужно играть челленджеры, раз по рейтингу он уже не проходит на турниры рангом выше», – сказал Давыденко в эфире шоу BetBoom Tennis.

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