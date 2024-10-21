Надаль — о Джоковиче: у него тоже произойдёт ментальный спад, и он найдёт причину отойти

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о карьере сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Новак всё ещё здоров, хотя стар, логично, что время сказывается на всех нас. Федерер ушёл, я ухожу, мы были его двумя великими соперниками, в какой-то момент у него тоже произойдёт небольшой ментальный спад, и он найдёт причину отойти в сторону. Это то, что происходит со всеми. А Новак достаточно хорош, чтобы, если он здоров, оставаться конкурентоспособным на самом высоком уровне и стремиться выигрывать крупнейшие турниры. И если он продолжит быть счастливым, делая то, что делает, он сохранит это. Если в какой-то момент всё, что ему приходится делать, перестанет устраивать его в достаточной степени, чтобы иметь шанс продолжать выступать на самом высоком уровне, тогда он сделает шаг в сторону, я так считаю», — приводит слова Надаля AS.

Напомним, Новак Джокович и Рафаэль Надаль сыграли на выставочном турнире Six Kings Slam в матче за третье место. Победу одержал серб со счётом 6:2, 7:6 (7:5).