Действующий чемпион Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Париже

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 28 октября по 3 ноября.

Джокович пропустит турнир в Берси впервые с 2020 года. Новак является его семикратным чемпионом. Седьмую победу он одержал в прошлом году. В финале 2023-го серб со счётом 6:4, 6:3 обыграл болгарина Григора Димитрова.

Отметим, что Джокович предварительно гарантировал себе путёвку на Итоговый чемпионат ATP — 2024 (10-17 ноября), в том числе за счёт недавнего выхода в финал турнира в Шанхае. Однако он идёт шестым в чемпионской гонке и ещё теоретически может потерять возможность выступить в Турине. По данным сербских СМИ, Новак не появится на корте до конца сезона (Итогового и финала Кубка Дэвиса).

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