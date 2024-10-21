«Нет никого, кто составил бы им конкуренцию». Надаль — о лидерстве Синнера и Алькараса

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о превосходстве Карлоса Алькараса и Янника Синнера в теннисе по сравнению с остальными игроками.

«Эти двое выше всех остальных. Не вижу соперника, который мог бы их постоянно затмевать. Однажды, очевидно, появится много очень хороших игроков. Но в среднесрочной перспективе нет никого, кто мог бы составить им реальную конкуренцию, пока у них нет травмы, мешающей им выступать на том же уровне», — приводит слова Надаля AS.

Напомним, на выставочном турнире Six Kings Slam Рафаэль Надаль в полуфинале уступил Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 3:6. В финале Алькарас встретился с Янником Синнером. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу итальянца.