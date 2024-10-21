Александр Зверев одержал разгромную победу на старте турнира ATP-500 в Вене

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия), призовой фонд которого составляет

€ 2 470 310.

В матче первого круга Зверев (1) со счётом 6:2, 6:2 обыграл 347-ю ракетку мира 18-летнего австрийца Йоэля Шверцлера (WC).

Встреча Зверева со Шверцлером продлилась 1 час и 8 минут. В её рамках Александр шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Зверева в Вене станет победитель матча Алекс Михельсен (США) — Маркос Гирон (США).

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