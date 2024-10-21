Давыденко: Вавринка был средним игроком, пока однажды не поменял свою ракетку

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист, а ныне эксперт Николай Давыденко с примерами рассказал, насколько важна роль производителя ракеток в теннисе.

«Вавринка (трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка. – Прим. «Чемпионата») был средним игроком, пока однажды не поменял свою ракетку. Когда он стал играть ракетками Yonex, его подачи стали точнее, а удары – глубже. За счёт этого он смог отодвигать своих соперников, не позволяя им разводить себя по углам корта. У меня и у самого был подобный опыт. Когда я перешёл с ракеток Head на ракетки Prince, я пробился в полуфинал «Мастерса» в Гамбурге и вошёл в топ-5. Только из-за одной ракетки! Уровень моего тенниса поменялся. Я по-другому стал играть. Когда я играл ракетками Head, меня обыгрывали испанцы, а когда стал играть ракетками Prince, они перестали меня побеждать. Я получил новые возможности, которых раньше не имел», – сказал Давыденко в эфире шоу BetBoom Tennis.

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