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«Это весёлая погоня». Каспер Рууд — о желании попасть на Итоговый чемпионат ATP

«Это весёлая погоня». Каспер Рууд — о желании попасть на Итоговый чемпионат ATP
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Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о желании квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

«Когда ты находишься в таком положении, ты, конечно, часто думаешь об Итоговом чемпионате. Это весёлая погоня, это захватывающе… Хорошо, когда есть что-то, что действительно мотивирует», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.

В данный момент Каспер Рууд находится на седьмой позиции с 3845 очками, восьмое место в чемпионской гонке занимает россиянин Андрей Рублёв. В его активе 3620 очков. Девятое место в гонке принадлежит австралийцу Алексу де Минору (3355).

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