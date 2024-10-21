«Это весёлая погоня». Каспер Рууд — о желании попасть на Итоговый чемпионат ATP

Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о желании квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

«Когда ты находишься в таком положении, ты, конечно, часто думаешь об Итоговом чемпионате. Это весёлая погоня, это захватывающе… Хорошо, когда есть что-то, что действительно мотивирует», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.

В данный момент Каспер Рууд находится на седьмой позиции с 3845 очками, восьмое место в чемпионской гонке занимает россиянин Андрей Рублёв. В его активе 3620 очков. Девятое место в гонке принадлежит австралийцу Алексу де Минору (3355).