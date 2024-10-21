Давыденко: никогда не получал удовольствия от игры. Любви к теннису во время матчей нет

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист, а ныне эксперт Николай Давыденко рассказал о своём подходе к теннису.

«Никогда не получал удовольствия от игры. Не было такого, чтобы выходил и думал: «Как же я кайфую». Задача – выиграть матч. Выиграл турнир – насладился турниром. Любви никакой к теннису во время матчей нет – это работа», – сказал Давыденко в эфире шоу BetBoom Tennis.

43-летний Давыденко – чемпион 21 турнира ATP в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата ATP – 2009 и трёх турниров серии «Мастерс». Его лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» являются полуфиналы на «Ролан Гаррос» и US Open.

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