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Каспер Рууд рассказал, чего ему не удалось сделать на Олимпиаде в Париже

Каспер Рууд рассказал, чего ему не удалось сделать на Олимпиаде в Париже
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Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что на Олимпийских играх в Париже хотел посмотреть выступление певицы Селин Дион, но из-за плохой погоды решил вернуться в Олимпийскую деревню.

«То, что хотел бы сделать, но не сделал, было, наверное, в конце церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, где, кажется, выступала Селин Дион. К сожалению, в тот вечер в Париже во время церемонии открытия шёл дождь и было довольно холодно, поэтому предпочёл вернуться в деревню, но хотел бы остаться, чтобы увидеть выступление Селин Дион», — приводит слова Рууда официальный сайт ATP.

Напомним, Селин Дион своим выступлением закрыла церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже. Она исполнила песню Эдит Пиаф «Гимн любви» на втором этаже Эйфелевой башни.

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