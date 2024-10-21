Серена Уильямс: даже если кто-то из близких лишает вас радости, уйти — вполне нормально

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях философское высказывание.

«Не знаю, кому это нужно услышать (возможно, никому), но если кто-то, даже из близких вам людей, лишает вас радости, то вполне нормально уйти», — написала Серена в социальных сетях.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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