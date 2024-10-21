«Вне корта». Анастасия Павлюченкова опубликовала эпатажные фото с отдыха

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте 30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях свежие фото. На них Анастасия запечатлена в вечерних образах.
«Вне корта», — подписала снимки Павлюченкова.
Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой
Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой
Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой
Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой
Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой
В последний раз Павлюченкова появлялась на соревнованиях в начале сентября, на US Open — 2024, где в третьем круге проиграла польке Иге Швёнтек со счётом 4:6, 2:6.
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Позднее Анастасия объявила, что досрочно завершает сезон-2024. «Это был очень длинный сезон, и теперь он для меня закончен. Впереди долгожданный и заслуженный отдых», — заявила россиянка.
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