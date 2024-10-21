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Зверев поддержал 18-летнего Шверцлера после игры в Вене, вспомнив свой матч с Феррером

Зверев поддержал 18-летнего Шверцлера после игры в Вене, вспомнив свой матч с Феррером
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поддержал 18-летнего австрийского теннисиста Йоэля Шверцлера после матча первого круга турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

«Когда ты приезжаешь на свой домашний турнир, выступаешь перед самой большой публикой, перед которой ты играл, будучи 18-летним парнем, и играешь с третьим номером мирового рейтинга, – это не самая лёгкая вещь в мире. В 17-летнем возрасте я дошёл до полуфинала в Гамбурге, где внезапно собрался полный стадион, и играл против Давида Феррера. Надеялся провести хороший матч, но он закончился через полчаса. Точно знаю, что чувствует [Шварцлер]. Это непростая ситуация, но он замечательный игрок, и у него будет замечательная карьера. Никто не должен судить о нём по этому матчу», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Вена. 1-й круг
21 октября 2024, понедельник. 19:20 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Йоэль Шверцлер
347
Австрия
Йоэль Шверцлер
Й. Шверцлер

Встреча Зверева и Шверцлера завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу немца. В следующем круге он встретится с победителем поединка Алекс Михельсен (США) — Маркос Гирон (США).

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