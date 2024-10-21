Зверев поддержал 18-летнего Шверцлера после игры в Вене, вспомнив свой матч с Феррером

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поддержал 18-летнего австрийского теннисиста Йоэля Шверцлера после матча первого круга турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
«Когда ты приезжаешь на свой домашний турнир, выступаешь перед самой большой публикой, перед которой ты играл, будучи 18-летним парнем, и играешь с третьим номером мирового рейтинга, – это не самая лёгкая вещь в мире. В 17-летнем возрасте я дошёл до полуфинала в Гамбурге, где внезапно собрался полный стадион, и играл против Давида Феррера. Надеялся провести хороший матч, но он закончился через полчаса. Точно знаю, что чувствует [Шварцлер]. Это непростая ситуация, но он замечательный игрок, и у него будет замечательная карьера. Никто не должен судить о нём по этому матчу», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Встреча Зверева и Шверцлера завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу немца. В следующем круге он встретится с победителем поединка Алекс Михельсен (США) — Маркос Гирон (США).
- 21 октября 2024
-
23:00
-
22:57
-
22:46
-
22:42
-
22:34
-
22:26
-
22:21
-
22:00
-
21:59
-
21:49
-
21:33
-
21:27
-
21:08
-
20:55
-
20:48
-
20:33
-
20:23
-
20:12
-
19:58
-
19:51
-
19:39
-
19:23
-
19:21
-
19:05
-
18:58
-
18:54
-
18:52
-
18:34
-
18:22
-
17:57
-
17:55
-
17:46
-
17:38
-
17:25
-
16:53