Зверев поддержал 18-летнего Шверцлера после игры в Вене, вспомнив свой матч с Феррером

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поддержал 18-летнего австрийского теннисиста Йоэля Шверцлера после матча первого круга турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

«Когда ты приезжаешь на свой домашний турнир, выступаешь перед самой большой публикой, перед которой ты играл, будучи 18-летним парнем, и играешь с третьим номером мирового рейтинга, – это не самая лёгкая вещь в мире. В 17-летнем возрасте я дошёл до полуфинала в Гамбурге, где внезапно собрался полный стадион, и играл против Давида Феррера. Надеялся провести хороший матч, но он закончился через полчаса. Точно знаю, что чувствует [Шварцлер]. Это непростая ситуация, но он замечательный игрок, и у него будет замечательная карьера. Никто не должен судить о нём по этому матчу», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Встреча Зверева и Шверцлера завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу немца. В следующем круге он встретится с победителем поединка Алекс Михельсен (США) — Маркос Гирон (США).