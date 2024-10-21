Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек показала, как готовится к Итоговому турниру WTA

Ига Швёнтек показала, как готовится к Итоговому турниру WTA
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек показала, как готовится к выступлению на Итоговом чемпионате WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

«Прошлая неделя была такой», — подписала пост Швёнтек.

Фото: из личного архива Иги Швёнтек

Помимо Швёнтек, в Эр-Рияде сыграют:

  • Арина Соболенко (Беларусь);
  • Кори Гауфф (США);
  • Жасмин Паолини (Италия);
  • Елена Рыбакина (Казахстан);
  • Джессика Пегула (США);
  • Чжэн Циньвэнь (Китай);
  • Барбара Крейчикова (Чехия).

В последний раз Швёнтек выходила на корт ещё на Открытом чемпионате США — 2024 (начало сентября), где проиграла в 1/4 финала американке Джессике Пегуле. После этого Ига решила полностью пропустить азиатскую серию турниров на харде.

Материалы по теме
Соболенко — снова первая ракетка мира. Как ей остаться на вершине после Итогового турнира
Соболенко — снова первая ракетка мира. Как ей остаться на вершине после Итогового турнира

Видео: события тенниса в 2024 году:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android