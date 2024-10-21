Ига Швёнтек показала, как готовится к Итоговому турниру WTA

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек показала, как готовится к выступлению на Итоговом чемпионате WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

«Прошлая неделя была такой», — подписала пост Швёнтек.

Фото: из личного архива Иги Швёнтек

Помимо Швёнтек, в Эр-Рияде сыграют:

Арина Соболенко (Беларусь);

Кори Гауфф (США);

Жасмин Паолини (Италия);

Елена Рыбакина (Казахстан);

Джессика Пегула (США);

Чжэн Циньвэнь (Китай);

Барбара Крейчикова (Чехия).

В последний раз Швёнтек выходила на корт ещё на Открытом чемпионате США — 2024 (начало сентября), где проиграла в 1/4 финала американке Джессике Пегуле. После этого Ига решила полностью пропустить азиатскую серию турниров на харде.

Видео: события тенниса в 2024 году: