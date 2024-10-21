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«Месяцы до Уимблдона были невероятными». Александр Зверев — о своей игре в этом году

«Месяцы до Уимблдона были невероятными». Александр Зверев — о своей игре в этом году
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев оценил свою игру в этом сезоне.

«Очевидно, что это был хороший год, но было много взлетов и падений. Первые шесть месяцев, до Уимблдона, были просто невероятными. Потом получил небольшую травму колена, а после этого не очень хорошо чувствовал себя на Олимпиаде. У меня были проблемы с лёгкими, я как будто немного потерял форму. Не очень хорошо играл на харде в США, и сейчас пытаюсь вернуть форму, снова найти ритм и надеюсь, что смогу закончить этот сезон сильным», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Напомним, Александр на турнире категории ATP-500 вышел во второй круг, где встретится с победителем матча Алекс Михельсен (США) — Маркос Гирон (США).

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