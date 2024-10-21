Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Базеле

Андрей Рублёв с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Базеле
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), призовой фонд которого составил € 2 385 100.

Базель. 1-й круг
21 октября 2024, понедельник. 21:30 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Нуну Боржеш
33
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

В стартовом матче Рублёв (1) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 33-ю ракетку мира из Португалии Нуну Боржеша.

Встреча Рублёва с Боржешем продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Рублёв четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Следующим соперником Рублёва в Базеле станет победитель матча Марин Чилич (Хорватия) — Алехандро Табило (Чили).

Материалы по теме
Соболенко — снова первая ракетка мира. Как ей остаться на вершине после Итогового турнира
Соболенко — снова первая ракетка мира. Как ей остаться на вершине после Итогового турнира

Видео: допинг-скандалы в теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android