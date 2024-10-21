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Алексей Попырин уступил Якубу Меншику в первом круге турнира ATP-500 в Вене

Алексей Попырин уступил Якубу Меншику в первом круге турнира ATP-500 в Вене
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25-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин уступил 51-й ракетке мира чешскому теннисисту Якубу Меншику в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия) со счётом 6:7 (3:7), 2:6.

Вена. 1-й круг
21 октября 2024, понедельник. 20:55 МСК
Алексей Попырин
25
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		2
7 7 		6
         
Якуб Меншик
51
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. В её рамках Попырин четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и заработал пять брейк-пойнтов. На счету Меншика пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Якуб Меншик встретится с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Мариано Навоне (Аргентина). Турнир в Вене, призовой фонд которого составляет € 2 470 310, проходит с 21 по 27 октября.

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