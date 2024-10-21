Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 21 октября

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Сегодня, 21 октября, прошли матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Теннис. ATP-500, Базель. 1-й круг, 21 октября. Результаты:

Уго Умбер (Франция, 5) — Жером Ким (Швейцария, WC) — 6:4, 6:7 (5:7), 7:5;

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2;

Даниэль Альтмайер (Германия, Q) — Артюр Фис (Франция, 7) — 6:7 (5:7), 3:6;

Джеймс Дакворт (Австралия, Q) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 6:7 (4:7), 3:6;

Андрей Рублёв (Россия, 1) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 6:2.

Турнир ATP-500 в Базеле проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, который в прошлогоднем финале обыграл Хуберта Хуркача из Польши со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).