Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фриц — о коучинге в теннисе: давайте перестанем разрушать ментальный аспект спорта 1 на 1

Фриц — о коучинге в теннисе: давайте перестанем разрушать ментальный аспект спорта 1 на 1
Комментарии

Финалист US Open – 2024, шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц отрицательно высказался о решении Международной федерации тенниса (ITF) официально с 1 января 2025 года легализовать коучинг (право тренеров подсказывать своим подопечным во время матчей).

Об этом организация объявила 17 октября, до этого начиная с 2022 года на теннисных турнирах коучинг тестировали в разных форматах.

«Давайте перестанем разрушать ментальный/стратегический аспект спорта 1 на 1, ПОЖАЛУЙСТА», — написал Фриц в социальных сетях.

Ранее с подобным же скепсисом на новость о легализации коучинга отреагировал Денис Шаповалов.

Материалы по теме
Денис Шаповалов — о коучинге: грустно это видеть и как теннисисту, и как поклоннику игры
Материалы по теме
Закончилась битва длиной в 18 лет. Надаль проиграл Джоковичу последний матч
Закончилась битва длиной в 18 лет. Надаль проиграл Джоковичу последний матч

Видео: теннисист с наибольшим количеством трофеев в истории.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android