Фриц — о коучинге в теннисе: давайте перестанем разрушать ментальный аспект спорта 1 на 1

Финалист US Open – 2024, шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц отрицательно высказался о решении Международной федерации тенниса (ITF) официально с 1 января 2025 года легализовать коучинг (право тренеров подсказывать своим подопечным во время матчей).

Об этом организация объявила 17 октября, до этого начиная с 2022 года на теннисных турнирах коучинг тестировали в разных форматах.

«Давайте перестанем разрушать ментальный/стратегический аспект спорта 1 на 1, ПОЖАЛУЙСТА», — написал Фриц в социальных сетях.

Ранее с подобным же скепсисом на новость о легализации коучинга отреагировал Денис Шаповалов.

Видео: теннисист с наибольшим количеством трофеев в истории.