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Зверев во второй раз в карьере преодолел планку в 60 выигранных матчей в сезоне

Зверев во второй раз в карьере преодолел планку в 60 выигранных матчей в сезоне
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев во второй раз в карьере преодолел планку в 60 выигранных матчей на уровне ATP в одном сезоне.

60-ю победу в текущем году Зверев одержал на старте турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Александр (1) со счётом 6:2, 6:2 обыграл 347-ю ракетку мира 18-летнего австрийца Йоэля Шверцлера (WC).

Вена. 1-й круг
21 октября 2024, понедельник. 19:20 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Йоэль Шверцлер
347
Австрия
Йоэль Шверцлер
Й. Шверцлер

Впервые Зверев преодолел рубеж в 60 побед на уровне ATP в 2018 году.

Следующим соперником Зверева в Вене станет победитель матча Алекс Михельсен (США) — Маркос Гирон (США).

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