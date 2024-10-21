Зверев во второй раз в карьере преодолел планку в 60 выигранных матчей в сезоне
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев во второй раз в карьере преодолел планку в 60 выигранных матчей на уровне ATP в одном сезоне.
60-ю победу в текущем году Зверев одержал на старте турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Александр (1) со счётом 6:2, 6:2 обыграл 347-ю ракетку мира 18-летнего австрийца Йоэля Шверцлера (WC).
Вена. 1-й круг
21 октября 2024, понедельник. 19:20 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
347
Йоэль Шверцлер
Й. Шверцлер
Впервые Зверев преодолел рубеж в 60 побед на уровне ATP в 2018 году.
Следующим соперником Зверева в Вене станет победитель матча Алекс Михельсен (США) — Маркос Гирон (США).
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