Зверев во второй раз в карьере преодолел планку в 60 выигранных матчей в сезоне

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев во второй раз в карьере преодолел планку в 60 выигранных матчей на уровне ATP в одном сезоне.

60-ю победу в текущем году Зверев одержал на старте турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Александр (1) со счётом 6:2, 6:2 обыграл 347-ю ракетку мира 18-летнего австрийца Йоэля Шверцлера (WC).

Впервые Зверев преодолел рубеж в 60 побед на уровне ATP в 2018 году.

Следующим соперником Зверева в Вене станет победитель матча Алекс Михельсен (США) — Маркос Гирон (США).

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