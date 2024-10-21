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«Его результаты невероятны». Берреттини — о завершении карьеры Доминика Тима

«Его результаты невероятны». Берреттини — о завершении карьеры Доминика Тима
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Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о последнем турнире австрийского теннисиста Доминика Тима.

«Доминик был великим игроком, и для меня большая честь встретиться с ним. Результаты, которых он смог добиться, невероятны, и сам факт того, что он смог противостоять Рафе на глине, говорит о многом. С большим уважением отношусь к его карьере и к его выбору покинуть тур сейчас, когда он больше не чувствует, что может соревноваться так, как ему хотелось бы. Уверен, что это уважение разделяют и все остальные игроки», — приводит слова Берреттини Ubitennis.

Напомним, Доминик Тим завершит профессиональную карьеру на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче первого круга он встретится с итальянским теннисистом Лучано Дардери.

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