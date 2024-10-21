«Вновь появились желание и энергия». Берреттини — о результатах сезона

Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини оценил свои выступления в этом сезоне.

«Да, это был особенный год. Поздно начал сезон, хорошо выступил в Марракеше, где выиграл турнир. Однако сразу после наступил неприятный момент, потому что мне снова пришлось остановиться. Мне казалось невероятным, что я снова получил травму, и это почти походило на повторение уже пройденной истории, из-за чего я в итоге пропустил сезон на грунте, который меня так волнует и где люблю играть. Но горжусь тем, что могу сказать, что мысленно преодолел этот момент, постепенно вновь появились желание и энергия выходить на корт», — приводит слова Берреттини Ubitennis.

Напомним, Маттео Берреттини в этом сезоне взял три титула: на турнире ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), ATP-250 в Гштааде (Швейцария) и ATP-250 в Марракеше (Марокко).