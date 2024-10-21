Из топ-20 только Касаткина, Калинская и Наварро сыграли все 20 обязательных турниров WTA

Лишь три теннисистки из текущего топ-20 рейтинга WTA сыграли все 20 обязательных турниров в 2024 году. Ими стали девятая ракетка мира россиянка Дарья Касаткина, восьмой номер мирового рейтинга американка Эмма Наварро и 12-я ракетка мира россиянка Анна Калинская.

Напомним, в 2024 году женская теннисная ассоциация (WTA) сделала все турниры категории WTA-1000 обязательными. Их прошло 10. Также в число обязательных вошли некоторые «пятисотники».

В представленной тройке только Калинской не удалось завоевать титул в одиночном разряде (Анна завершила сезон досрочно). Касаткина выиграла два турнира (в Истбурне и в Нинбо), Наварро — один в Хобарте (Австралия).

Видео: главные события тенниса в 2024 году: