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Из топ-20 только Касаткина, Калинская и Наварро сыграли все 20 обязательных турниров WTA

Из топ-20 только Касаткина, Калинская и Наварро сыграли все 20 обязательных турниров WTA
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Лишь три теннисистки из текущего топ-20 рейтинга WTA сыграли все 20 обязательных турниров в 2024 году. Ими стали девятая ракетка мира россиянка Дарья Касаткина, восьмой номер мирового рейтинга американка Эмма Наварро и 12-я ракетка мира россиянка Анна Калинская.

Напомним, в 2024 году женская теннисная ассоциация (WTA) сделала все турниры категории WTA-1000 обязательными. Их прошло 10. Также в число обязательных вошли некоторые «пятисотники».

В представленной тройке только Калинской не удалось завоевать титул в одиночном разряде (Анна завершила сезон досрочно). Касаткина выиграла два турнира (в Истбурне и в Нинбо), Наварро — один в Хобарте (Австралия).

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