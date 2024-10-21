Маттео Берреттини: здорово говорить о психологических трудностях свободно и без осуждения

Финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о необходимости свободно говорить о ментальных проблемах.

«Игра в теннис — это гораздо больше, чем удары по мячу. Прежде всего необходимо заботиться о своём теле и стараться как можно лучше справляться с возможными травмами. Если говорить о психологических аспектах, то это сложная тема. Есть ситуации, которые считаю личными и которые не должны становиться достоянием общественности.

Однако, с другой стороны, человек начинает более свободно говорить о трудностях, с которыми он может столкнуться. Например, недавно Григор (Димитров) рассказывал, как он тоже пережил несколько мрачных моментов. Думаю, что это здорово — иметь возможность говорить об этих вещах более свободно и без осуждения, помня о том, что некоторые вопросы относятся к частной сфере и должны оставаться в ней», — приводит слова Берреттини Ubitennis.

Ранее болгарский теннисист Григор Димитров сообщил, что у него были панические атаки во время матчей.