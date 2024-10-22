«Мой любимый в мире». Томми Пол — о турнире ATP-250 в Стокгольме

13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол назвал турнир категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) своим любимым.

«Это, пожалуй, мой любимый турнир в мире. В игре на ATP-250 всегда есть что-то особенное, ведь это клуб, который проводит соревнование. Чаще всего площадки выставляются за неделю до начала. Здесь же это полноценный, круглогодичный корт. Деревянный стадион — по-моему, это самая крутая вещь на свете, особенно когда люди начинают волноваться и топать ногами», — приводит слова Пола Vogue Scandinavia.

Напомним, Томми Пол стал чемпионом турнира в Стокгольме. В финале он обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:3.