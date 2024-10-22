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Андрей Рублёв объяснил, почему нервничал перед матчем первого круга турнира в Базеле

Андрей Рублёв объяснил, почему нервничал перед матчем первого круга турнира в Базеле
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал успешный старт на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), на который приехал впервые.

В матче первого круга Рублёв (1) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 33-ю ракетку мира из Португалии Нуну Боржеша.

Базель. 1-й круг
21 октября 2024, понедельник. 21:30 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Нуну Боржеш
33
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

«Да, я нервничал. Я немного уставший. Не знал, чего ожидать, потому что мало тренировался (здесь). Прошло всего два дня, даже меньше двух дней (с моего приезда). Иногда этого бывает недостаточно. И да, особенно когда играешь на турнире в первый раз. Так что да, я немного нервничал, потому что не знал, чего ожидать.

Но во время игры я почувствовал себя хорошо и в конце концов смог выиграть. Это самое главное. Хорошо, что у меня будет выходной, это важно, я смогу немного отдохнуть. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Рублёв в интервью на корте.

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