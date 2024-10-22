Андрей Рублёв объяснил, почему нервничал перед матчем первого круга турнира в Базеле

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал успешный старт на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), на который приехал впервые.
В матче первого круга Рублёв (1) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 33-ю ракетку мира из Португалии Нуну Боржеша.
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«Да, я нервничал. Я немного уставший. Не знал, чего ожидать, потому что мало тренировался (здесь). Прошло всего два дня, даже меньше двух дней (с моего приезда). Иногда этого бывает недостаточно. И да, особенно когда играешь на турнире в первый раз. Так что да, я немного нервничал, потому что не знал, чего ожидать.
Но во время игры я почувствовал себя хорошо и в конце концов смог выиграть. Это самое главное. Хорошо, что у меня будет выходной, это важно, я смогу немного отдохнуть. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Рублёв в интервью на корте.
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