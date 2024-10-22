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Андрей Рублёв — о 27-летии: чувствую себя на 19 или 20, а ментально и того меньше

Андрей Рублёв — о 27-летии: чувствую себя на 19 или 20, а ментально и того меньше
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какие изменения чувствует по мере взросления.

— 20 октября вам исполнилось 27. Раньше в 27,28, 29 люди завершали свои карьеры, но сейчас всё совсем иначе. Есть ли ощущение, что вы находитесь в середине своего карьерного пути?
— Честно говоря, если бы вы не сказали, сколько мне лет, я бы всё равно чувствовал себя, не знаю, на 19 или 20, а ментально и того меньше. Но что касается тела, сейчас я ощущаю себя гораздо лучше, чем когда мне реально было 19. Так что я не знаю, что будет через пару лет. Сейчас я чувствую себя намного сильнее, гораздо подвижнее, лучше координирую свои действия, чем когда мне было 19. Тогда у меня не было настоящих мышц, и я плохо контролировал своё тело», — сказал Рублёв в интервью на корте.

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