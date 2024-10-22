«Герои не создаются за два дня». Надаль — об интересе болельщиков к новому поколению

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, думает ли, что уход из профессионального спорта его, Роджера Федерера и Новака Джоковича повлияет на интерес к теннису.

«Всё циклично, и логично, что когда заканчивается эпоха, в которой было три игрока, добившихся больше, чем кто-либо другой в истории нашего спорта, то понятно, что это было уникальное и особенное время. Но мы говорим о другой эре, в которой уже появляется такой игрок, как Карлос [Алькарас], у которого четыре «Больших шлема». Янник [Синнер] — два. Каждый год появляются чемпионы, и, если им удастся удержаться на этом уровне, они также будут вызывать большой интерес, который со временем будет расти по понятным причинам, ведь большие звёзды и герои не создаются за два дня. Что делает их великими, так это то, что они сохраняются на протяжении долгого времени и в какой-то момент выходят за рамки спорта, что люди действительно идут смотреть эти матчи не только потому, что им нравится теннис, но и потому, что они идут посмотреть на самих героев. Это произойдёт не сразу, но убеждён, что случится», — приводит слова Надаля AS.