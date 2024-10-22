Рафаэль Надаль выбрал любимые моменты своей профессиональной карьеры

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал самые любимые моменты своей профессиональной карьеры.

«Для меня были моменты, которые имели большую ценность. «Ролан Гаррос» — 2006, например. Потому что это был первый год после травмы стопы. Мы не думали, что снова буду играть в теннис. Травмы на более позднем этапе карьеры, когда ты уже многого добился, рассматриваются немного под иной призмой. Но когда ты только начал и готовился к этому всю свою жизнь, в первый год, когда ты действительно хорош, тебе говорят, что ты больше не будешь играть, это тяжело. Это был вопрос не нескольких недель, а нескольких месяцев.

Потом Уимблдон-2008, Олимпийские игры того года, которые тоже были очень хорошими, стали ключевыми в моей карьере. Весь 2013 год, потому что после 2012 года с Уимблдона до Винья-дель-Мар не имел возможности играть, у меня всё ещё сильно болели колени, всё, что происходило, было очень эмоциональным… И Австралия 2022 года — самое захватывающее, что у меня есть», — приводит слова Надаля AS.