Элина Аванесян проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу итальянке Бронцетти
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45-я ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян уступила 84-й ракетке рейтинга спортсменке из Италии Лючии Бронцетти в матче 1-го круга турнира WTA-250 в Гуанчжоу со счётом 1:6, 4:6.
Гуанчжоу. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 06:10 МСК
84
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
45
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Матч продолжался 1 час 16 минут. Армянка допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из девяти, не сделала ни одной подачи навылет. На счету её соперницы два эйса, три двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. В следующем круге Бронцетти встретится с румынской теннисисткой Жаклин Кристиан.
Напомним, турнир в Гуанчжоу проходит с 21 по 27 октября. Призовой фонд составляет $267 082. Победительницей прошлогоднего турнира является китайская теннисистка Ван Сиюй.
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