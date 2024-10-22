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Элина Аванесян проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу итальянке Бронцетти

Элина Аванесян проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу итальянке Бронцетти
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45-я ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян уступила 84-й ракетке рейтинга спортсменке из Италии Лючии Бронцетти в матче 1-го круга турнира WTA-250 в Гуанчжоу со счётом 1:6, 4:6.

Гуанчжоу. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 06:10 МСК
Лючия Бронцетти
84
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Элина Аванесян
45
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Матч продолжался 1 час 16 минут. Армянка допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из девяти, не сделала ни одной подачи навылет. На счету её соперницы два эйса, три двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. В следующем круге Бронцетти встретится с румынской теннисисткой Жаклин Кристиан.

Напомним, турнир в Гуанчжоу проходит с 21 по 27 октября. Призовой фонд составляет $267 082. Победительницей прошлогоднего турнира является китайская теннисистка Ван Сиюй.

Календарь турнира в Гуанчжоу
Турнирная сетка соревнований в Гуанчжоу
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