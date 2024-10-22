Турнир ATP-500 в Базеле: расписание игрового дня 22 октября
Сегодня, 22 октября, пройдут матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.
Теннис. ATP-500, Базель. Первый круг, 22 октября (время начала матчей — московское, приблизительное):
- 14:30. Денис Шаповалов (Канада, WC) — Цзюнчэн Шан (Китай);
- 15:00. Доминик Штрикер (Швейцария, WC) — Таллон Грикспор (Нидерланды);
- 16:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q) — Александр Бублик (Казахстан);
- 16:30. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Бен Шелтон (США, 6);
- 17:30. Марин Чилич (Хорватия) — Алехандро Табило (Чили);
- 19:00. Николас Харри (Чили) — Хольгер Руне (Дания, 4);
- 20:30. Стефанос Циципас (Греция, 3) — Франсиско Серундоло (Аргентина).
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