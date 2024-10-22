Турнир ATP-500 в Вене: расписание игрового дня 22 октября
Сегодня, 22 октября, пройдут матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.
Теннис. ATP-500, Вена. Первый круг, 22 октября (время начала матчей — московское, приблизительное):
- 13:00. Миомир Кецманович (Сербия) — Мариано Навоне (Аргентина);
- 15:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Алекс де Минор (Австралия, 2);
- 15:00. Алекс Михельсен (США) — Маркос Гирон (США);
- 16:30. Фрэнсис Тиафо (США, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания);
- 16:30. Кентен Алис (Франция, Q) — Гаэль Монфис (Франция);
- 18:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия, 6);
- 19:00. Доминик Тим (Австрия, WC) — Лучано Дардери (Италия);
- 20:30. Кей Нисикори (Япония, WC) — Джек Дрэйпер (Великобритания, 7).
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