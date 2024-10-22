Турнир ATP-500 в Вене: расписание игрового дня 22 октября

Сегодня, 22 октября, пройдут матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. ATP-500, Вена. Первый круг, 22 октября (время начала матчей — московское, приблизительное):