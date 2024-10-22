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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан выступит на теннисном турнире в Уругвае

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан выступит на теннисном турнире в Уругвае
Диего Форлан
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форлан заявился на челленджер в Монтевидео (Уругвай).

Спортсмен выступит в парном разряде вместе со 101-й ракеткой мира Федерико Кория. Об этом в социальных сетях сообщил испанский журналист Гонзало Феррейра.

Турнир в Монтевидео пройдёт на грунтовом покрытии и начнётся 11 ноября. Ранее на соревнованиях MT-1000 в Лиме (Перу) Форлан дошёл до четвертьфинала, где уступил 45-й ракетке мира в ветеранском рейтинге ITF бразильцу Антонио Амаре да Силве Фильо (3:6, 2:6).

Диего Форлан — лучший игрок чемпионата мира 2010 года в ЮАР, победитель Кубка Америки – 2011, двукратный обладатель «Золотой бутсы», один из наиболее выдающихся футболистов в истории Уругвая.

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