Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан выступит на теннисном турнире в Уругвае

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форлан заявился на челленджер в Монтевидео (Уругвай).

Спортсмен выступит в парном разряде вместе со 101-й ракеткой мира Федерико Кория. Об этом в социальных сетях сообщил испанский журналист Гонзало Феррейра.

Турнир в Монтевидео пройдёт на грунтовом покрытии и начнётся 11 ноября. Ранее на соревнованиях MT-1000 в Лиме (Перу) Форлан дошёл до четвертьфинала, где уступил 45-й ракетке мира в ветеранском рейтинге ITF бразильцу Антонио Амаре да Силве Фильо (3:6, 2:6).

Диего Форлан — лучший игрок чемпионата мира 2010 года в ЮАР, победитель Кубка Америки – 2011, двукратный обладатель «Золотой бутсы», один из наиболее выдающихся футболистов в истории Уругвая.