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Билли Джин Кинг поздравила Арину Соболенко с первой строчкой в рейтинге WTA

Билли Джин Кинг поздравила Арину Соболенко с первой строчкой в рейтинге WTA
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Бывшая теннисистка экс первая ракетка мира американка Билли Джин Кинг поздравила белоруску Арину Соболенко с возвращением на первую строчку мирового рейтинга.

«Поздравляю Арину Соболенко, новую первую ракетку мира в WTA», — написала Кинг на своей странице в социальной сети Х.

В рейтинге от 21 октября Соболенко возглавила мировой топ, сместив на второе место Игу Швёнтек из Польши.

Билли Джин Кинг в данный момент занимается общественной деятельностью. Она является совладелицей бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» и женского футбольного клуба «Эйнджел Сити». Также Кинг вкладывает деньги в развитие женского спорта и является акционером многих профессиональных лиг США.

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